Für die Euro greift Ralf Rangnick in die Trickkiste

Das Weltrekordtor von Christoph Baumgartner gegen die Slowakei war einstudiert. Die besten Tricks sollen aber erst im Sommer folgen.

Sechs Sekunden. So lange dauerte es, bis der Ball im Tornetz zappelte, Österreich in Bratislava gegen die Slowakei mit 1:0 führte. Christoph Baumgartners Weltrekordtreffer beim 2:0-Erfolg entsprang keinem Geistesblitz zum Anpfiff. Er war einstudiert.

Hinter verschlossenen Türen tüftelt das Nationalteam schon längere Zeit an derartigen Tricks, war in manchen Partien schon nah dran, Überraschungsmomente in Tore umzumünzen.

Fußballspiele werden heute bis ins kleinste Detail analysiert, regelrecht seziert. Eine gewisse Unberechenbarkeit kann sich ein Team bei Standardsituationen bewahren. Ralf Rangnick schenkt dem ruhenden Ball im Training besondere Aufmerksamkeit. Aus gutem Grund.