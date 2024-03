Nach Pannenserie: Boeing-Chef Calhoun tritt mit Jahresende zurück

Boeing-CEO Dave Calhoun wird Ende 2024 zurücktreten. Das hat der US-Flugzeugbauer am Montag mitgeteilt. Boeing war zuletzt wegen regelmäßiger Pannen im Fokus gestanden.

Nach einer Serie von Sicherheitsmängeln in der Flugzeugproduktion kündigt der Boeing-Vorstandschef Dave Calhoun seinen Rücktritt an. Wie der Konzern am Montag mitteilte, werde Calhoun Ende des Jahres sein Amt niederlegen. Calhouns Abgang ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung des Boeing-Managements, die durch die sich ausbreitende Pannenserie des US-Flugzeugherstellers ausgelöst wurde.

So teilte der US-Flugzeughersteller außerdem mit, dass sich Vorstandsvorsitzender Larry Kellner nicht zur Wiederwahl stellen wird. Steve Mollenkopf wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Stan Deal, Präsident und CEO der Verkehrsflugzeug-Sparte, werde zudem mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand gehen. Stephanie Pope soll künftig die Leitung dieses Geschäftsbereichs übernehmen.

Boeing-Vorstandschef Dave Calhoun kündigte seinen Rücktritt an. Imago / Aaron Schwartz

Boeing nach Pannenserie erneut unter Druck

Boeing-CEO Calhoun stand seit dem Vorfall vom 5. Jänner unter Druck, als bei einem Alaska-Airlines-Flug ein Teil der Kabinenwand herausflog. Das Unternehmen steht seither unter strenger behördlicher Beobachtung. Eine umfassende Prüfung von Boeing und seinen Zulieferern durch die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheitskultur des Unternehmens geweckt. US-Behörden haben veranlasst, die Produktion zu drosseln, während versucht wird, die Sicherheits- und Qualitätsprobleme zu beheben.

Unter der Leitung von Calhoun hat Boeing die 737 Max nach einem langen weltweiten Flugverbot nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Unfällen im Jahr 2020 wieder in den kommerziellen Dienst gestellt. Gerade als der Flugzeughersteller seinen Ruf wiederherstellte und sich darauf vorbereitete, seine beliebte 737 wieder nach China zu liefern, stürzte eine Pannenserie das Unternehmen erneut in Turbulenzen. Boeing-Aktien reagierten auf die Ankündigungen mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent im vorbörslichen Handel. (Bloomberg/Reuters)