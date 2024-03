Zum Gedenken an die Terroropfer in der Hauptstadt in der Schule Nummer eins in Beslan, vor fast 20 Jahren selbst Schauplatz eines Anschlags

Seit der russischen Intervention in Nahost hat der IS-Ableger Provinz Khorasan mehrere Attentate verübt – das schwerste auf russische Urlauber in Ägypten.

Allein die Bilder aus den Bodycams der Attentäter in der Crocus City Hall in Krasnogorsk, die bewaffnete Männer mit Sturmgewehren und Messern zeigen, sollten letzte Zweifel an der Täterschaft des Islamischen Staats Provinz Khorasan (ISPK) ausräumen. Zumal die Ausführung des Anschlags, die an die Terrorattacken von Paris vom November 2015 erinnert, für eine islamistische Urheberschaft spricht. In der französischen Hauptstadt hatten die IS-Attentäter wahllos auf Menschen in Cafés und Restaurants geschossen, jedoch auch auf die Konzertbesucher im Bataclan-Theater.