Der erste Strafprozess gegen Donald Trump nimmt Fahrt auf

Ein New Yorker Richter ordnete an, dass der Strafprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld an einen Pornostar vor den Wahlen am 15. April beginnen soll.

Der Montag brachte dem Ex-US-Präsidenten gute und schlechte Neuigkeiten: Während ein Berufungsgericht ihm eine geringere Kautionszahlung zugestand, steht der Prozessauftakt im Fall Stormy Daniels fest. Ab 15. April wird in New York gegen Donald Trump prozessiert.

New York. Donald Trump bekommt gerade einen Vorgeschmack darauf, was ihm dieses Jahr noch alles blühen könnte – und die Amerikaner mit ihm. Das Land fieberte bis Montag mit, ob Trump, wegen Betrugs in New York verurteilt, die 454 Millionen US-Dollar an Strafgeldern aufbringen können würde – oder ob, wie von der zuständigen Staatsanwältin angekündigt, die Behörden Trumps Immobilien enteignen würden. „Es klingt wie ein Film, den ich mir anschauen möchte“, sagte ein New Yorker am Wochenende, während andere in der demokratisch geprägten Stadt ihrem einstigen Mitbürger wünschten, seine Besitzungen zu verlieren, darunter den Trump Tower an der Einkaufsstraße 5th Avenue in Manhattan.