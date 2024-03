Der italienische Sneaker-Hersteller Golden Goose steht in den Startlöchern für einen Börsengang.

Der italienische Sneaker-Hersteller Golden Goose steht in den Startlöchern für einen Börsengang. Bloomberg

Reddit, Galderma und Douglas haben den Schritt heuer schon getan. Und gezeigt, dass der Appetit nach Börsengängen nach einer langen Flaute zurück ist. Anleger können sich auf einige interessante Namen freuen.

Als zwei Technologieperlen – nämlich Reddit und Astera Labs – sowie der Schweizer Hautpflegespezialist Galderma Group vorige Woche an die Börse gingen und einen Ansturm von Investoren erlebten, der ihre Aktienkurse in die Höhe schnellen ließ, war das ein potenzieller Wendepunkt für den lange Zeit ruhenden IPO-Markt. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg war die vorige Woche mit einem Emissionsvolumen von 5,5 Milliarden Dollar die umsatzstärkste für Börsengänge in den USA und Europa seit September. Hinzu kommen 9,1 Mrd. Dollar, die durch Aktienverkäufe von Unternehmen und ihren größten Aktionären eingenommen wurden.

Aber ist das wirklich schon der Wendepunkt?

Damit sich der Markt wieder öffnet, müssten mehrere Dinge zusammenspielen, sagte Tom Swerling, Leiter der Aktienkapitalmärkte bei der Bank Barclays, zu Bloomberg: „Die Verkäufer müssen glauben, dass sie eine akzeptable Bewertung erhalten, die IPO-Käufer müssen Geld verdienen, und der makroökonomische Hintergrund muss stabil bleiben.“

Erfolge und Misserfolge

In den ersten Tagen nach den jüngsten Börsengängen funktionierte das. Reddit stieg am Donnerstag um 48 Prozent, nachdem es den Preis für sein Geschäft am oberen Ende der vorgeschlagenen Spanne festgesetzt hatte.