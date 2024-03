Wo Hollywood auf einen wartet

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Die berühmten Lettern: Geführte Wanderungen führen in die Nähe des Hollywood-Zeichens. • Reuters/Mike Blake

Los Angeles für Kinofans: Von der „Oscar Experience“ im Academy Museum über einen Besuch beim DeLorean bis zum Walk of Fame.

„Ich danke der Academy, meinen Eltern und der Resi-Tant, die mich immer darin bestärkt hat, meinem Traum zu folgen. Der Frau Professor Jurlicek, die in mir die Liebe zum Film geweckt hat. Und vor allem Dir, Tobias, weil Du immer an mich geglaubt und mich zu jedem Vorsprechen begleitet hast, ganz egal wie klein die Rolle war. Außerdem unseren Produzenten, ohne die das alles nie möglich gewesen wäre, meiner wunderbaren Maskenbildnerin und dem ganzen Team …“ An dieser Stelle ertönt aus dem Hintergrund leise anschwellend die Melodie „Too long“ von Bill Ross, die immer dann zu hören ist, wenn ein Oscar-Gewinner seine Redezeit überschreitet.