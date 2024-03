Ein Funken Hoffnung: Gericht gestattet Berufung für Assange

Dem 52-Jährigen droht in den USA eine lange Haftstrafe, weil seine Plattform geheimes Material veröffentlichte.

Wikileaks-Gründer Julian Assange hat seine drohende Auslieferung in die USA für den Moment abwenden können. Er darf noch einmal Berufung einlegen. Das entschied das Londoner High Court am Dienstag. Es soll einen weiteren Gerichtstermin im Mai geben. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Dutzende seiner Anhänger versammelt.



Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen und Verrats den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Washington wirft ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assange sieht sich hingegen wegen seiner journalistischen Tätigkeit strafrechtlich verfolgt.

Suizid-Gefahr befürchtet

Assanges Frau und Anwältin Stella fürchtete wegen der erwarteten harten Haftbedingungen in den USA und der labilen Psyche ihres Mannes um dessen Leben. Suizid-Gefahr war auch der Grund, warum eine Richterin in erster Instanz die Auslieferung zunächst abgelehnt hatte. Doch die Entscheidung wurde später gekippt. Die britische Regierung stimmte seiner Auslieferung zu. Bei einer zweitägigen Anhörung im Februar wurde darüber verhandelt, ob es noch einmal zu einem vollen Berufungsprozess kommt. Jetzt ist klar: Assange bekommt noch eine Chance. (APA/dpa)

WikiLeaks WikiLeaks wurde 2009 einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als die Plattform hunderttausende Nachrichten von Funkmeldeempfängern, sogenannten Pagern, veröffentlichte. Die Nachrichten wurden am Tag der Terroranschläge vom 11. September 2001 verschickt. Ab November 2010 publizierte die Plattform mithilfe großer internationaler Medienhäuser mehr als 250.000 als geheim eingestufte Dokumente. Dieses „Cablegate“ genannte Leak legte die Aktivitäten der USA in den Kriegen in Afghanistan und im Irak teilweise offen. Dabei ging es auch um die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen. Mit der Veröffentlichung wurde Assange zum Staatsfeind der USA. Insgesamt veröffentlichte WikiLeaks nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Dokumente in den Bereichen Politik, Finanzen und Unterhaltung.