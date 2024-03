„Ich war sehr enttäuscht“, schrieb der 54-Jährige in einer Instagram-Story. „Diskriminierung jeglicher Art hat im Fußball und in der Gesellschaft nichts zu suchen und ich fordere die zuständigen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden!“

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat homophobe Fan-Gesänge während des Endspiels der Concacaf-Nations-League zwischen den USA und Mexiko scharf verurteilt. „Ich war sehr enttäuscht“, schrieb der 54-Jährige in einer Instagram-Story. „Diskriminierung jeglicher Art hat im Fußball und in der Gesellschaft nichts zu suchen und ich fordere die zuständigen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärte Infantino.

Das Spiel im texanischen Arlington am Sonntag (Ortszeit) musste mehrmals unterbrochen werden, nachdem mexikanische Fans homophobe Rufe angestimmt hatten. Das Sicherheitspersonal im Stadion habe eine bedeutende Zahl an beteiligten Fans identifiziert und aus der Arena gebracht, hieß es vonseiten des Kontinentalverbandes für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik. Die Mannschaft aus den USA entschied das Spiel trotz der zahlreichen Unterbrechungen mit 2:0 für sich.

„Es ist extrem enttäuschend, dass diese Angelegenheit in einigen Spielen weiter Thema ist, vor allem in dem Zusammenhang, dass sich in zwei Jahren die enorme Möglichkeit bietet, den Sport in unserer Region weiter wachsen zu lassen“, teilte der Verband weiter mit. Die USA, Mexiko und Kanada sind 2026 Gastgeber der Weltmeisterschaft.