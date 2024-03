Michael Loebenstein: Für mich spielt hier die Temporalität des Erlebens die wichtigste Rolle. Unsere Geräte fügen sich so reibungslos und effizient in einen Alltag ein, der von Leistungsdruck, ständiger Erreichbarkeit und fragmentierter Aufmerksamkeit geprägt ist. Da ist das Kinoerlebnis ein kostbarer Luxus, das Erleben von Geschichten, Menschen, Orten in Echtzeit, ohne Ablenkung durch Eindrücke außerhalb des Erfahrungsraums „Kino“. Wir installieren Apps, um „Achtsamkeit“ zu üben oder unseren Medienkonsum zu kontrollieren, um „digital zu entgiften“. Film im Kino ist all das: Wir begeben uns freiwillig in seine sanften Hände, schenken dem Film das Kostbarste, was wir haben: unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und Lebenszeit. Und, ganz wichtig: weil eben nicht „alles“ digital verfügbar ist!