Joe Lieberman: Der Beinahe-Vizepräsident war streitbar bis zuletzt

Fast wäre Joe Lieberman US-Vizepräsident geworden. Zuletzt engagierte er sich für einen dritten Präsidentschaftskandidaten gegen Joe Biden und Donald Trump. Nun starb er mit 82.

New York. Am Zenit seiner Karriere war es der Supreme Court, der über Joe Liebermans Zukunft entschied. Der Senator aus Connecticut war zusammen mit Präsidentschaftskandidat Al Gore angetreten, um für die Demokraten im Jahr 2000 das Weiße Haus zu halten. Gore und Lieberman hatten landesweit einen Vorsprung von rund einer halben Million Wählerstimmen. Doch Ungereimtheiten in Florida führten dazu, dass sich das US-Höchstgericht einschaltete – und George W. Bush und Dick Cheney die Wahl gewannen.

Lieberman verstarb am Mittwoch in New York nach einem Sturz in seinem Wohnsitz in der Bronx. Bis zu seinem Tod fiel der 82-Jährige damit auf, sich wenig um den eigenen Parteifrieden zu kümmern. Ein Umstand, der Gore dazu bewegt hatte, Lieberman zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten zu machen: Er war der erste Senator gewesen, der Bill Clinton nach dessen Affäre mit einer Praktikantin im Weißen Haus offen kritisiert hatte.

Wahlkampf gegen Biden