Syrien meldet Tote nach israelischem Angriff

Bei einem Angriff auf Aleppo wurden 33 Zivilisten getötet und fünf Mitglieder der Hisbollah.

Rund um die nordsyrische Stadt Aleppo wurden Insidern zufolge 33 Zivilisten und fünf Mitglieder der libanesischen Hisbollah-Miliz bei israelischen Luftangriffen getötet. Das bestätigten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen aus Sicherheitskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Zuvor hatte das syrischen Verteidigungsministerium gemeldet, dass Israel sowie weitere militante Gruppen gegen 01.45 Uhr Ortszeit aus der Luft mehrere Gebiete im Umland von Aleppo angegriffen hatten. „Die Angriffe töteten und verletzten eine Reihe von Zivilisten und Militärangehörige und verursachten materielle Verluste an öffentlichem und privatem Eigentum“, hieß es am Freitag in einer Erklärung den Ministeriums. Die Anschläge hätten zeitgleich mit Drohnenangriffen aus Idlib und dem westlichen ländlichen Aleppo stattgefunden, die der Behörde zufolge von „terroristischen Organisationen“ verübt wurden. Das Ministerium nannte allerdings keine konkrete Zahl der Todesopfer und gab auch keine Auskunft darüber, ob die Opfer durch die israelischen Luftangriffe oder durch die Angriffe militanter Gruppen verursacht wurden.

Seit dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und Soldaten am 7. Oktober hat Israel seine Angriffe auf Stützpunkte der vom Iran unterstützten Milizen in Syrien verstärkt. Das Land hat auch Luftabwehrstellungen der syrischen Armee und einige syrische Streitkräfte angegriffen. Mit dem Iran verbündete militante Gruppen, darunter auch libanesischen Hisbollah-Miliz, beherrschen heute weite Gebiete im Osten, Süden und Nordwesten Syriens sowie mehrere Vororte der Hauptstadt Damaskus. Israel und die Hisbollah liefern sich seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen Gefechte an der israelisch-libanesischen. (Reuters)