Rapid, KAC und Co.: Auf den Spuren der Rekordmeister

Rapids 32 Meistertitel m Fußball gelten als Innbegriff für einen österreichischen Rekordmeister. In anderen Sportarten gibt es zum Teil sogar erfolgreichere heimische Teams.

Teamsport hat in Österreich große Tradition, der Kampf um Rekorde hält an. Eine Auswahl der erfolgreichsten Vertreter des Landes.

Das bittere Viertelfinal-Aus gegen den Eishockey-Erzrivalen ist vergessen. Ein Jahr nach der verlorenen Serie gegen Villach steht der Klagenfurter AC wieder im Finale um die österreichische Meisterschaft. Das Selbstvertrauen für die Jagd auf den 33. Titel – den ersten seit 2021 – ist für den Rekordmeister nach einem 4:0 in der „Best-of-seven“-Serie gegen HC Pustertal jedenfalls groß. „In den beiden bisherigen Playoff-Runden haben wir uns nicht übermäßig stark an unsere Gegner angepasst, sondern immer versucht, unseren Spielstil durchzusetzen“, betonte KAC-Headcoach Kirk Furey. Der kommende Gegner wird noch zwischen Salzburg und Bozen ermittelt, in der Serie steht es 3:2 für de Südtiroler.