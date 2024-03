Temu-Pakete werden via Flugzeug nach Europa gebracht, das bringt die Luftfracht an ihre Kapazitätsgrenzen.

Temu-Pakete werden via Flugzeug nach Europa gebracht, das bringt die Luftfracht an ihre Kapazitätsgrenzen. Archiv

Der chinesische Billighändler setzt vor allem auf Flugfracht. Die Kapazitäten sind am Limit, europäische Zollbehörden völlig überfordert. Und andere Händler in heller Aufruhr.

Spricht man österreichische Händler auf den chinesischen Onlinemarktplatz Temu an, kann man sich auf zumeist erregte Reaktionen gefasst machen. Von „Schrott-Commerce“ ist da oft die Rede – und von einem „gewaltigen Marktversagen“.

Das Geschäftsmodell, das den chinesischen Onlineshop gerade zum Feindbild der heimischen Händlerschaft macht, ist simpel: Temu verbindet Konsumenten direkt mit Produzenten und bietet dadurch extrem wettbewerbsfähige Preise. Getragen von aggressivem Social-Media-Marketing fluten Temu-Pakete aktuell den europäischen Markt. Und zwar auf eine doch recht untypische Art. Während Amazon und Co. ihre Waren meist über Containerschiffe aus der ganzen Welt nach Europa bringen und über ein Netz an Logistikzentren an die Endkunden verteilen, ist die Lieferkette bei Temu deutlich schnörkelloser: Die Pakete werden gebündelt mit dem Flugzeug an die europäischen Hubs gebracht und dann über nationale Partner – in Österreich hat die Post den Zuschlag bekommen – vor die Wohnungstüren geliefert.

Während Branchenprimus Amazon für die logistische Abwicklung von seinen Händlern Gebühren zwischen 30 und 40 Prozent einhebt, schneidet Temu nur minimal am Verkaufspreis mit. In der Masse ist das Geschäftsmodell aber hochprofitabel. In einschlägigen Berichten wird Temu gar schon als „Amazon-Killer“ tituliert.

5000 Tonnen pro Monat kommen mit dem Flugzeug