Die Angst des Politikers vor der Kosten-Nutzen-Rechnung

Minister Kocher sei Dank. Er legte ein Muster offen: Die Bildungskarenz ist nur einer jener Bereiche, in denen Geld falsch verwendet oder verschwendet wird.

Regierungspolitiker sprechen gern in Superlativen: Österreich, das familienfreundlichste Land in der EU mit dem meisten Geld für Forschung und Entwicklung, der geringsten Jugendarbeitslosigkeit, dem größten Haushaltseinkommen. Nie erwähnt wird jedoch ein Bereich, in dem Österreich tatsächlich „spitze“ ist: bei den längsten Schulversuchen. Seit 50 Jahren wird in der Anton-Krieger-Gasse im 23. Bezirk in Wien das Modell einer Gesamtschule versucht. Wird man dort das Jubiläum der Probephase seit 1974 heuer groß feiern?

Dieser Modellversuch ist kein Einzelfall. Es gibt unter den rund 2900 Schulversuchen etliche andere, die seit Jahrzehnten laufen, ohne dass sich jemand Gedanken gemacht hätte, ob sie zur Umsetzung taugen oder eingestellt werden sollten. Vor fast 20 Jahren kritisierte der Rechnungshof bereits, dass bei vielen Schulversuchen die „Erprobungszeit“ bei Weitem überschritten sei.