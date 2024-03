Ein neues Medikament dieses Unternehmens hat von den US-Behörden soeben eine beschleunigte Zulassung erhalten. Experten meinen, dass das erst der Anfang ist – und sehen bei der spekulativen Aktie sogar die Chance auf eine Kursverdoppelung.

Will man an der Börse nicht nur mit einem breit gestreuten Portfolio langfristig anlegen, sondern mit einem kleinen Betrag an Spielgeld gelegentlich auch riskant spekulieren, geht das grundsätzlich mit Unternehmen aus jedem Sektor. Aber die Branche der Biotechnologie bietet sich dafür besonders an. In ihr finden Entwicklungen von Medikamenten statt, die – so sie den Durchbruch, zumal bei den quälenden Krankheiten der Zeit, schaffen – zu Blockbustern werden können beziehungsweise ihre manchmal kleinen Unternehmen dahinter zu begehrten Übernahmekandidaten machen.

Zuletzt mit einer interessanten Entwicklung, ja sogar mit einem Durchbruch, ins Gespräch gekommen ist ein Unternehmen aus den USA, das wir heute hier vorstellen wollen.