Osterblasen? Ein Wunder!

Blasmusik am Ostersonntag um sechs in Früh, ist das ein Brauch bei uns im Land? Noch nie gehört davon. Das Pizzicato bittet aus dem schönen, osterfriedlichen Anlass heraus um Mithilfe bei der Beseitigung von Unwissen.

Sonntagmorgen gegen zehn waren also im Garten unseres Häuschens im Südosten von Niederösterreich die Osternester gefunden, der Kaffee dampfte und ein kräftiger Wind blies, als mir, lesend auf der Couch liegend, Fragezeichen im Kopf zu wachsen begannen. Da schrieb die liebe Kollegin A-C in einem galligen Kommentar, dass sie kurz nach sechs in der Früh vom „Osterblasen“ geweckt worden sei (wo, das nannte sie nicht). Also von einer Musikkapelle, die es tüchtig tröten und tuschen ließ.

Das sei ein „hirnrissiger österreichischer Brauch“, jedenfalls zu dieser frühen Uhrzeit, vermutlich für die ÖVP auch Teil der von ihr avisierten „Leitkultur“ in der aktuellen Debatte, die übrigens nicht so sinnlos ist, wie manche ignorant meinen. Jedenfalls war das offenbar ziemlich nervig. Um sechs in der Früh, nun ja, hm, in der Bibel steht jedenfalls nirgends, dass Jesus ein Frühaufsteher war, vor allem nicht einer jener unguten, quengeligen Typen, die es bei uns zur Genüge gibt: Nämlich die, die andere ohne zwingenden Grund zum betont frühen Aufstehen (und mitunter An-den-Arbeitsplatz-Kommen) praktisch nötigen, die ihren frühen Schlaf-Abbruch wie eine Monstranz vor sich hertragen und es nur schwer als Ausgleich akzeptieren, wenn du stattdessen bis spät in der Nacht noch kreativ aktiv bist, während sie schon lange in der Falle liegen.

Aber egal, um all das geht‘s nicht. Sondern um das Osterblasen an sich. Ehrlich: Mir ist dieser Brauch in fünf Jahrzehnten noch nicht untergekommen, und ich bin großteils im ländlich bis mittelgroßstädtischen Raum aufgewachsen und sehr viel in Österreich herumgekommen, von Göfis bis Gramatneusiedl, von Freistadt bis Fehring, von Mattighofen bis Mattersburg. Am Samstag sah man bei uns in der Gegend nahe Seibersdorf die Kinder mit den Ratschen, aber am Sonntagmorgen, da war Stille. Laut waren nur der nervige Wind mit dem depperten Saharastaub und kläffende Hunde, die man dorthin in die Wüste wünscht. Um zehn läuteten die Glocken der Kirche, deren rotes Türmchen man vom Garten aus sieht und wo wir schon eine Taufe hatten, aus dem Radio tönte der Katholische Gottesdienst, diesmal aus der Stadtpfarre Zwettl. Schön. Das ist stimmig.

Hat man Brautleute geweckt?

Meine Frau kennt den Brauch auch nicht, sagt sie. „Vielleicht war Hochzeit und sie haben die Brautleut aufgeweckt, das gibt‘s.“ Ja, das kennt man da und dort. Aber das Blasen, hm. Ich hab das dann gegoogelt, oberflächlich zugegebenermaßen nur, aber zum Stichwort „Osterblasen“ kamen lauter Suchergebnisse aus Deutschland, etwa aus den Bundesländern Sachsen, Bayern und dem Saarland.

Aus diesem schönen österlichen Anlass bittet das Pizzicato sie, liebe Leser, um Hinweise, wo in Österreich es dieses Osterblasen gibt. Es wär doch schade, jahrzehntelang so unwissend durchs Leben gelaufen zu sein. Die Erkenntnis, dass es das Blasen zu Ostern gibt, wäre wirklich ein Osterwunder. Es könnte aber durchaus erst am Vormittag stattfinden, dann kannst gleich weiter zum Frühschoppen.

Und tatsächlich: Der Preis für die schnellste Reaktion auf diese Frage geht an die geschätzte „Presse“-Leserin Margot D. Sie schreibt: „In Mitterbach am Erlaufsee findet am Ostersonntag jedes Jahr pünktlich ab 5 Uhr Früh der Osterweckruf statt. Man könnte es wahrscheinlich auch Osterblasen nennen.“

Der Erlaufsee ist im schönen Niederösterreich. Fünf Uhr früh ist schon heftig. Im Frühtau zu Berge, hahar! Danke, liebe Frau D., für diese Information. Man sieht, dass man nie auslernt, was in Wahrheit super ist, und dass man sogar in unserem kleinen Land immer noch auf etwas Neues treffen kann. (wg)

