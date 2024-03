„The Chosen“ zeigt eine Welt, in der Dämonen real sind und die Speisung der Fünftausend wie Woodstock wirkt: Versuch einer Kritik der Erfolgsserie.

Was wäre ein Jesus-Film ohne Maria Magdalena? Natürlich kommt die zweitberühmteste Frau des Neuen Testaments auch in der Serie „The Chosen“ vor. Gleich in der ersten Folge, noch vor Jesus. Allerdings kennt man sie nicht sofort: Denn sie tritt zunächst unter dem Namen Lilith auf. So hieß eine altorientalische Dämonin, die in der Bibel nur einmal vorkommt. Erst in späteren jüdischen Schriften tauchte sie wieder auf, vor allem als erste Frau Adams, die sich weigert, sich diesem (sexuell) unterzuordnen. Eine Lieblingsfigur der feministischen Theologie.