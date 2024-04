Sinner holt mit Machtdemonstration gegen Dimitrow den Titel in Miami

22 Siege in 23 Spielen: Jannik Sinner setzte sein erfolgreiches Tennis-Jahr auch im Finale des Miami-Masters fort und gewann 6:3, 6:1 gegen Grigor Dimitrow.

Der Südtiroler Jannik Sinner hat mit einer weiteren Machtdemonstration am Ostersonntag das ATP-1000-Turnier in Miami gewonnen und seinen Status als derzeit bester Tennisspieler zementiert. Der 22-jährige Australian-Open-Sieger deklassierte im Finale des Masters in Florida den bulgarischen Routinier Grigor Dimitrow klar mit 6:3,6:1 und hat in der Weltrangliste nur noch den Serben Novak Djokovic vor sich. Am Spanier Carlos Alcaraz zog Sinner im ATP-Ranking vorbei.

Zwei Tage nach dem überlegenen Halbfinal-Sieg gegen den Russen Daniil Medwedew (6:1, 6:2) gestand Sinner auch dem erstarkten Dimitrow kaum Möglichkeiten zu. Nach 1:13 Stunden verwertete der Südtiroler mit einem Rückhandwinner seinen ersten Matchball zum 13. Turniersieg auf Profistufe. Es war Sinners 22. Sieg im 23. Match der Saison, nachdem er in Indian Wells vor zwei Wochen im Halbfinale gegen Alcaraz noch verloren hatte. Erstmals holte Sinner in Miami den Titel, nachdem er zuvor zweimal im Endspiel unterlegen war. „Ich bin sehr stolz, wie ich damit umgegangen bin“, sagte der Südtiroler nun. „Das war sehr gut. Ich bleibe einfach im Hier und Jetzt.“

Der einstige italienische Nachwuchsmeister als Skirennfahrer wird sich damit in der Weltrangliste auf den zweiten Platz verbessern, so gut war er zuvor noch nie klassiert. Djokovic, der in den nächsten Monaten unter anderem die Punkte für die Titel bei den French Open sowie den US Open zu verteidigen hat, liegt nur noch etwas mehr als 1.000 Punkte vor Sinner. Der 32-jährige Dimitrow gehört indes dank seiner dritten Final-Teilnahme in diesem Jahr ab nächster Woche als Neunter zum ersten Mal seit 2018 wieder zu den Top 10 der Welt. (APA)