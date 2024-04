Wer hat Prinzessin Kates Geheimnis preisgegeben?

Einem Medienbericht zufolge wurde Prinzessin Kate zur Veröffentlichung ihrer Krebsdiagnose gedrängt.

Die Prinzessin von Wales musste ihre Krebsdiagnose offenlegen, nachdem die Nachricht an die Öffentlichkeit zu dringen drohte, so schildert es die „Daily Mail“ und beruft sich auf eine gut informierte Quelle. Der zufolge wurde der Kensington Palace zu Kates Krankheit kontaktiert und wollte der Veröffentlichung zuvorkommen.

Prinzessin Kate bestätigte bekanntlich in einer am 22. März veröffentlichten Videobotschaft, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und sie sich einer „präventiven Chemotherapie“ unterziehe. Die Quelle behauptete, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos nichts mit den Spekulationen um ihren Gesundheitszustand zu tun gehabt hätte, vielmehr wurde gedroht, die Informationen zeitnah zu veröffentlichen. Unklar ist, ob das Leck aus der London Clinic stammte, in der sich die Prinzessin im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte, oder von woanders.

In dem Video sprach die 42-jährige Prinzessin über den „großen Schock“, nachdem der Krebs festgestellt wurde, und über die „unglaublich harten Monate“, die ihre Familie erlebt hatte. Um welchen Krebs es sich genau handle, bleibt wie schon bei ihrem ebenfalls erkrankten Schwiegervater, König Charles III., unter Verschluss. (sh)