Forscherin warnt: Archaisches Griechisch vom Aussterben bedroht

Nur mehr ein paar tausend Menschen im Nordosten der Türkei sprechen Romeyka, eine vergessene Schwestersprache des Neugriechischen. Eine Forscherin will sie bewahren.

Mutter Latein hat viele Töchter: Aus dem Lateinischen haben sich die romanischen Sprachen entwickelt, die heute nicht nicht nur in Europa, sondern auch in ganz Südamerika gesprochen werden. Und aus dem Altgriechischen? Hat das Neugriechische, das unleugbar dessen Tochtersprache ist, keine Schwestern? Ist es also, was man eine isolierte Sprache nennt?