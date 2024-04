Moskau mischt bei Wahlen in Südafrika mit

Jacob Zuma soll Präsident von Südafrika werden, zumindest wenn es nach den zahlreichen X-Konten geht. Diese stehen im engen Zusammenhang mit Russland.

Eine Analyse von Konten auf der Social-Media-Plattform X, die zur Förderung russischer Interessen in Südafrika genutzt wurden, wird nun verwendet, um Unterstützung für eine neue Partei zu sammeln, die vom ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma unterstützt wird, so ein Direktor des Centre for Information Resilience.

Es ist nur das jüngste Beispiel, wie Moskau soziale Medien zu nutzen scheint, um international in Wahlen einzugreifen und dabei versucht, Führungspersönlichkeiten zu fördern, die seinen Interessen dienen. Dazu zählt unter anderem die US-Wahl 2016, bei der Donald Trump Präsident wurde. Primär war es Russlands Ziel Misstrauen in den Prozess und die Institutionen zu säen. Zu den jüngeren Beispielen in Afrika gehört die Unterstützung pro-russischer Militärregime in Westafrika.

Zuma, der Südafrika von 2009 bis 2018 leitete und während seiner Amtszeit engere Beziehungen zu Moskau knüpfte, kündigte im Dezember an, dass er bei den Wahlen im nächsten Monat für die uMkhonto weSizwe-Partei (MKP) und nicht für den regierenden Afrikanischen Nationalkongress werben werde.

Konnex zwischen Putin und Zuma

Mehrere X-Konten, die die russische Invasion in der Ukraine seit ihrem Beginn im Februar 2022 lobten und Parallelen zwischen Zumas Führung und der des russischen Präsidenten Wladimir Putin zogen, wurden seitdem genutzt, um die neue Partei zu fördern, so das CIR in Recherchen, die Bloomberg zur Verfügung gestellt wurden.

Das prominenteste der Konten auf X, hat etwa 170.000 Follower und postet ständig Befürwortungen von MKP und Zuma, sagte Tom Southern, der Direktor für Sonderprojekte der in London ansässigen unabhängigen gemeinnützigen Organisation. Das Konto interagiert mit Tausenden von anderen, wodurch sich seine Eindrücke verstärken, wie die CIR-Recherche zeigt. Zeitweise werden diese Beiträge jeweils bis zu eine Million Mal angeklickt. Die Postings sind durchsetzt mit Lob für Russland, seine vertieften Beziehungen zu Militärregierungen in Westafrika und Kritik am derzeitigen südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa.

Deep Fake Videos mit Trump

Die Konten wurden auch genutzt, um so genannte Deep Fakes des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu retweeten, die Zuma unterstützten. Einige von ihnen behaupten, ihren Sitz in Russland und Burkina Faso zu haben, dem westafrikanischen Land unter Militärherrschaft, das engere Beziehungen zu Moskau knüpft. „Ich kann mich nicht dazu äußern, wem diese Konten gehören“, sagte Nhlamulo Ndlela, ein Sprecher der MKP. „Weder Sie noch ich wissen, ob diese Konten legitim sind. Sie könnten Propaganda sein.“

Dmitri Peskow, ein Sprecher des Kremls, sagte, Russland habe mit den Konten nichts zu tun.

Es ist nicht überraschend, dass russische Desinformation zur Beeinflussung der südafrikanischen Politik eingesetzt wird, und die Tatsache, dass die Partei von Jacob Zuma davon profitiert, „ist noch weniger überraschend“, so Priyal Singh, ein leitender Forscher am Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria, der sich mit russischer Desinformation in Afrika befasst hat. „Es gibt tiefe zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb des ANC und mit ihm verbundener Parteien in Südafrika, mit der russischen Elite und Präsident Putin, die Jahrzehnte zurückreichen.“

Russische Desinformationsaktivitäten haben in ganz Afrika zugenommen, so das Africa Center for Strategic Studies in einem Bericht vom letzten Jahr.

Schwache demokratische Institutionen ermöglichen derartige Kampagnen

Die meisten der betroffenen afrikanischen Länder verfügen über schwache demokratische Institutionen, die Desinformationskampagnen ermöglichen, die vor allem darauf abzielen, russlandfreundliche Regime an der Macht zu halten oder zu stützen, so das Zentrum. Südafrika, das über relativ starke Institutionen verfügt, bildet eine Ausnahme. Die Verbindungen zwischen der russischen Elite und südafrikanischen Politikern - von denen einige während der Apartheid in der damaligen Sowjetunion ausgebildet wurden - bieten Russland die Möglichkeit, seinen Einfluss zu stärken, so das Zentrum.

Während Zumas Amtszeit wurde Südafrika in die BRICS-Gruppe der Schwellenländer aufgenommen, einem politischen Block, dem auch Russland angehört. Seine Regierung versuchte auch, einen Atomkraftvertrag mit Russland durchzusetzen, der nach Angaben von Bauunternehmen bei vollständiger Umsetzung bis zu 100 Milliarden Dollar gekostet hätte.

Der ANC zwang Zuma nach einer Reihe von Korruptionsskandalen zum Rücktritt im Jahr 2018.

Eine im vergangenen Monat von der Brenthurst Foundation und der SABI Strategy Group veröffentlichte Umfrage ergab, dass die MKP am 29. Mai 13 Prozent der Stimmen erhalten würde und die Unterstützung für den ANC zum ersten Mal seit seiner Machtübernahme im Jahr 1994 deutlich unter 50 Prozent fallen würde.

Die 2020 gegründete und in London ansässige CIR widmet sich nach eigenen Angaben der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Desinformation. Sie hat Zuschüsse von US-amerikanischen, britischen und australischen Regierungsbehörden für bestimmte Projekte erhalten und nimmt Spenden zur Finanzierung ihrer Arbeit an.