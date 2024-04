Rote oder blaue Pille, Keanu? Matrix: Vienna Edition

So, Keanu, jetzt musst du dich entscheiden.

So, Keanu, jetzt musst du dich entscheiden.

Mag Keanu Reeves eher Lipizzaner-Schweiß oder das säuerliche Odeur von „Steigen Sie aus?“?

Keanu Reeves muss sich entscheiden. Schluckt er die blaue Pille, kehrt er in die von Maschinen geschaffene Traumwelt zurück. Nimmt er die rote Pille, erwacht er aus dem Matrix-Schlaf und erkennt, wie die Welt wirklich beschaffen ist. Ja, und jetzt macht der Wien-Tourismus offenbar eine eigene „Matrix – Vienna Edition“. Allein, die verheißenen sechs Pillen sind allesamt blau. Zugegeben, Lipizzaner-Schweiß klingt nicht so prickelnd, aber gemeinsam mit Schallwellen der Wiener Symphoniker, Staubpartikel eines Klimt-Gemäldes, Weinstein aus einem Wiener Wein und dem Spirit aus Sigmund Freuds Safe sind das halt doch nur Ausschnitte aus einem geträumten Wien. „Microdose Vienna“ ist ein Marketinginstrument, mit dem außergewöhnliche Wien-Momente eingefangen werden sollen. Und das vor allem Influencer als Zielgruppe hat.

Allein, die rote Pille, die das wahre Wien zeigt, die will man offenbar nicht verabreichen. Schade. Damit entgehen uns ehrliche Matrix-Erlebnisse wie das säuerliche „Steigen Sie aus?“ in der vollbesetzten Straßenbahn. Das Geräusch der zerknüllten Euro-Scheine, wenn man im Kaffeehaus wieder nicht mit Karte zahlen kann. Oder das feine Odeur von ehrlichem Wiener Achselschweiß, wenn man im Sommer eine nicht klimatisierte U-Bahn erwischt. Also, Herr Reeves, welche Pille würden Sie lieber schlucken?

