Wie sich Irans Regime an Israel rächen will

Nach dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus droht Teheran den Israelis mit Vergeltung. Aber welche Möglichkeiten hat das iranische Regime?

Elf Tote, darunter Generäle der Revolutionsgarde und Gesandte radikaler Palästinensergruppen: Der israelische Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus ist eine Demütigung für das Teheraner Regime. Revolutionsführer Ali Khamenei kündigte am Dienstag an, Israel werde für den Angriff bezahlen. Doch wie kann diese Rache aussehen? Der Iran ist nicht stark genug, um sich militärisch direkt an Israel zu rächen. Auch Angriffe pro-iranischer Milizen auf Truppen der mit Israel verbündeten USA oder Terroranschläge auf israelische Einrichtungen im Ausland wären für Khameneis Regime riskant.