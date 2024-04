Startet nun der Kiff-Tourismus?

In Deutschland wurde die Entkriminalisierung am Wochenende groß gefeiert. Das werden auch Konsumentinnen und Konsumenten aus Österreich nutzen.

In Deutschland wurde die Entkriminalisierung am Wochenende groß gefeiert. Das werden auch Konsumentinnen und Konsumenten aus Österreich nutzen. Reuters/Jana Rodenbusch

In Deutschland ist Cannabis legalisiert. Ist nun Cannabis-Tourismus à la Amsterdam aus Österreich zu erwarten?

Zum Kiffen nach Deutschland? Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland wird sich in den nächsten Wochen wohl auch in Österreich bemerkbar machen. Indem man wieder über Entkriminalisierung diskutiert. Aber auch, weil es wohl, besonders im grenznahen Gebiet, manche zum Konsumieren nach Deutschland ziehen wird.

Was erwartet die Polizei?

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass mehr Autolenker unter Drogeneinfluss unterwegs sein könnten und startet in den Grenz-Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg Schwerpunktaktionen. Die sollen bis auf Weiteres laufen, sagt der Salzburger Polizeisprecher, Hans Wolfgruber. Drogen im Straßenverkehr sind ohnehin ein Problem, das zunehmend auffällt: Die Zahl der Lenker, die unter Suchtmitteleinfluss angehalten werden, ist binnen weniger Jahre stark gestiegen. Auch, weil das besser erkannt wird: Österreichweit wurden Hunderte Polizistinnen und Polizisten speziell ausgebildet, um Drogenkonsum an Motorik, Augen, Bindehautrötung etc. zu erkennen. Auch wurde die Zahl der Schnelltestgeräte sukzessive ausgebaut. Cannabiskonsum kann damit via Speicheltest nachgewiesen werden. Ist der positiv, geht es zum Amtsarzt.