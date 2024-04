Keine Angst vor dem Zeichenstift! 

Barbara Baumann zeichnet selbst gern in der Natur.

Barbara Baumann zeichnet selbst gern in der Natur. Doris Wild/Wildbild

Mit Drei-Minuten-Skizzen will die Salzburger Illustratorin Barbara Baumann

Menschen, die sich für untalentiert halten, für das Zeichnen begeistern.

Du kannst so gut zeichnen.“ Anerkennende Sätze wie diesen hat Barbara Baumann schon als Kind immer wieder gehört, wenn sie zu Zeichenstift oder Malsachen griff. Aber sie kennt auch viele Menschen, die nach weniger aufmunternden Worten von Lehrern oder Familienmitgliedern frustriert den Zeichenstift für immer weggelegt haben. Und die dann wie ein Mantra über sich selbst sagen: „Ich kann nicht zeichnen.“

Genau gegen solche Frustrationserlebnisse will die Illustratorin mit einem Zeichenbuch, das dieser Tage im Christophorus-Verlag erscheint, ankämpfen. Es soll dazu motivieren, sich täglich mit Drei-Minuten-Skizzen kreativ in Fahrt zu bringen. „Jeder kann zeichnen“, ist die Salzburgerin überzeugt. Man müsse sich nur trauen und einfach mit dem Stift herumprobieren. Schließlich sei Zeichnen immer auch eine Auszeit vom Alltag, ein Mini-Urlaub und so etwas wie eine Energiequelle.