Der Hochadel und die Baumkronen

Seine lange Warteposition nutzte der heutige König Charles III., um sich ein Profil als Umweltschützer zuzulegen.

Ist es ein gut genährtes PR-Thema? Ist es Überzeugung? Die europäischen Monarchien setzen immer mehr auf Klimathemen.

Geht es um den Schutz der Umwelt, hat der Adel zwei Kernkompetenzen: Bäume pflanzen, Müll einsackerln. Beides eignet sich optimal für einen schnellen Fotoausflug an der frischen Luft. Die Bilder sind naturgemäß stark, sieht doch jeder gern Prinzessinnen und Prinzen dabei zu, wie sie aufklauben, was das Volk beim Wandern fallen lassen hat. So viel Schadenfreude darf sein. Während für skandinavische Royals am World Cleanup Day jeden September das große Wettrüsten der Trekking-Outfits beginnt, um anschließend volksnah gestylt und mit einem Sackerl bewaffnet nach Müll in nordischen Schutzgebieten zu fahnden, greift die ehemalige spanische Königin Sofía routiniert tief in den Dreck.