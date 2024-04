Beata Javorcik: Der Bedarf nach Exportgütern aus Osteuropa ist aufgrund der geringeren Nachfrage aus Deutschland natürlich geringer. Und auch die Direktinvestitionen aus Deutschland fallen niedriger aus. Aber es ist nicht nur das: Grundsätzlich sind die Länder Osteuropas ebenso wie Österreich oder Deutschland stark von den Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen. So sind die Energiekosten stark angestiegen und jetzt vier bis fünfmal so hoch wie in den USA. Auch die Inflation ist in Osteuropa dadurch stark angestiegen und zog höhere Zinsen nach sich, die nun die Konjunktur zurückgehen ließen. Allerdings bringen diese Krisen der jüngsten Zeit den Ländern Osteuropas auch Vorteile.