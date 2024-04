„Heute würde man Andreas Hofer mit Drohnen jagen“

Die Presse: Sie erzählen in Ihrem neuen Buch „Vom Westen nichts Neues“, wie Ihnen beim Zivildienst eine ältere Dame gesagt hat: „Sie sein so fesch und rassig“, Ihr Vollbart erinnere sie an Andreas Hofer. Bei uns scherzt man oft: Hofer war ein „Alpen-Taliban“. Ist da etwas dran?