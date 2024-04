Ukrainer beschießen Russen mit mysteriöser Bombe

Soldat der russischen 55. motorisierten Gebirgs-Schützenbrigade in der Nähe des Schauplatz im Raum Awdijiwka, wo ein Video eine schwer identifizierbare ukrainische Lenkbombe beim Einschlag zeigte.

Soldat der russischen 55. motorisierten Gebirgs-Schützenbrigade in der Nähe des Schauplatz im Raum Awdijiwka, wo ein Video eine schwer identifizierbare ukrainische Lenkbombe beim Einschlag zeigte. Imago / Stanislav Krasilnikov

Ein russisches Video aus dem Donbass zeigt ein in Frontnähe einschlagendes Geschoss, in dem viele Beobachter eine der kürzlich eingetroffenen französischen Lenkbomben vom Modell AASM „Hammer“ vermuten. Andere erkennen Unstimmigkeiten. Oder gar einen industriellen Test.

Aus der Gegend des ukrainischen Dorfs Tonenke an der aktuellen Frontlinie nahe der im Februar von den Russen eroberten Stadt Awdijiwka im Raum Donezk ist ein von russischen Soldaten gemachtes Filmchen aufgetaucht, das — eine ziemliche Seltenheit — den Anflug und Einschlag einer ukrainischen Lenkbombe oder eines Marschflugkörpers aus nur geringer Entfernung zeigt. Die Szene dauert wenige Sekunden, aus einer dünnen Kondensspur am blauen Himmel löst sich ein Geschoss, rast blitzschnell heran und schlägt offenbar in eine Häuserruine. Es wirkt irgendwie, als habe ein Hammer zugeschlagen. Über Schäden und Opfer ist nichts bekannt.

Das Video tauchte vor wenigen Tagen auf. Angesichts der russischen Überlegenheit bei luftgestützter Munition und Artillerie ist es bemerkenswert, umgekehrt die Wirkung solcher Waffen auf russischer Seite und aus der Nähe zu sehen. Um was es sich im konkreten Fall gehandelt hat, ist allerdings nicht eindeutig. Die meisten Beobachter berichten von einer modernen französischen Lenkbombe vom Typ AASM-250 „Hammer“, in diese Richtung gehen auch die Beschriftungen des mittlerweile über viele Kanäle verbreiteten, da und dort leicht veränderten Videos. Allerdings gibt es Unstimmigkeiten.