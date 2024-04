Neue Elektroautos von Tesla werden in Kalifornien ausgeliefert.

In einem Teil des US-Bundesstaats Kalifornien sind die CO2-Emissionen in fünf Jahren um neun Prozent zurückgegangen. Das zeigen wissenschaftliche Daten aus dem Raum San Francisco. Dort sind Elektroautos sehr verbreitet.

Der Boom von Elektroautos in Teilen des US-Bundesstaats Kalifornien führt dort laut einer Untersuchung zu einem Rückgang der Kohlendioxidemissionen. Wissenschafter der University of California in Berkeley werteten für die jetzt veröffentlichte Studie die Daten von dutzenden CO2-Sensoren im Gebiet von San Francisco aus, wo E-Autos sehr verbreitet sind. Demnach sanken dort die CO2-Emissionen über einen Zeitraum von fünf Jahren um jährlich 1,8 Prozent.

Die Forscher glichen die Daten der Sensoren mit Behördenangaben zu Kfz-Registrierungen ab - und gelangten zu dem Schluss, dass der Umstieg auf E-Autos einen messbaren Effekt bei der Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid hat. Im Gebiet von San Francisco sind fast 20 Prozent der Wagen entweder E-Autos oder Hybrid-Fahrzeuge.

Positive Effekte, „die auf einer Skala messbar sind“

Der Hauptautor der Studie, der Chemieprofessor Ronald Cohen, räumte zwar ein, dass die Untersuchung nicht repräsentativ für ganz Kalifornien sei, da in anderen Teilen des Westküstenstaats E-Autos weniger populär sind. Jedoch belege die Untersuchung, dass die Förderung von E-Autos durch die Kommunen positive Effekte für das Klima habe, „die auf einer Skala messbar sind“, sagte Cohen der Nachrichtenagentur AFP.

