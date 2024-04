Bevor Bill Shufelt den US-Marktführer für alkoholfreies Bier, Athletic Brewing, gründete, arbeitete er in der New Yorker Finanzindustrie. Was ihn zum Umstieg bewegte und warum Dietrich Mateschitz als Vorbild dient.



Die Presse: Athletic Brewing ist in den USA Marktführer für alkoholfreies Bier. Heineken und Budweiser folgen auf Platz zwei und drei. Sie gründeten das Unternehmen vor sieben Jahren. Was hat Sie angetrieben?