Kann die Kunst etwas fürs Klima ausrichten?

In Wien startet dieser Tage die Klima Biennale. Zeit nachzufragen, welchen Auftrag die Kunst eigentlich in Zusammenhang mit der Klimakrise hat.

Seit ein paar Jahren kommt man um zeitgenössische Kunst, die sich mit Klima- und Umweltfragen auseinandersetzt nicht mehr herum. Doch welche Aufgabe hat die Kunst in Zusammenhang mit der Klimakrise überhaupt? Und wo waren eigentlich die ökologischen Themen in der Kunst all die Jahre?



Dürfen Klima-Aktivistinnen und Aktivisten gerade in den Museen auf ihre Anliegen aufmerksam machen? Und wie nachhaltig ist eigentlich der Kunst- und Kulturbetrieb? Darüber sprechen Matthias Auer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



