In seinem letzten Gedichtband ist der polnische Dichter Adam Zagajewski dem abwesenden Leben auf der Spur.

Auch wenn es in der Lyrik längst keine Normen mehr gibt, so gibt es doch einzelne Lyriker, die Maßstäbe setzen, und Adam Zagajewski ist einer von ihnen. Er war einer der ganz Großen der internationalen Poesie; neben Czesław Miłosz und Wisława Szymborska gilt er als Polens bedeutendster Dichter. Er war ein Weltbürger, verankert in der internationalen Poesie. Nachdem er sich im kommunistischen Polen als Bürgerrechtler engagiert hatte, verließ er das Land nach der Verhängung des Kriegsrechts im Jahr 1981 und ging nach Stationen in West-Berlin und den USA nach Paris ins Exil. Ab 2002 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 lebte er in Krakau.

Autobiografische Fragmente