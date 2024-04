Wie wahlloser Medikamentenmissbrauch und Mischkonsum zu einem wachsenden Problem werden.

Drei tote Mädchen in kurzer Zeit: Vor wenigen Wochen wurde eine 14-Jährige in Simmering in der Wohnung eines älteren Mannes aufgefunden, in ihrem Blut wurden Substanzen, offenbar Medikamente, gefunden.

Nähere Details liegen noch nicht vor. Aber der Fall erinnert an zwei weitere, die kurz zuvor in Wien passiert sind: Eine 16-Jährige, die Ende Jänner tot in der Wohnung eines Mannes gefunden wurde, den sie, abgängig aus einer Jugendeinrichtung, im Umfeld der Suchtgiftszene bei der Gumpendorfer Straße kennengelernt hatte. Im Dezember hatte ein 54-Jähriger einen Notruf abgesetzt, eine 16-Jährige, die er tags zuvor kennengelernt hatte, lag tot in seiner Wohnung. Details zu den Umständen, den involvierten Substanzen, sind nicht bekannt. Aber, diese Todesfälle sind die Spitze eines offenbar wachsenden Problems.

Benzodiazepine