Es gibt in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedliche Probleme. In Argentinien, wo die Inflationsrate bei 160 Prozent liegt, können die Leute Bitcoin verbreitet als Wertspeicher zum Sparen nutzen. Ich habe in Venezuela gelebt, dort gibt es Kapitalmarktkontrollen und Hyperinflation. Die Leute können dort nicht direkt Dollar kaufen, aber sie können Stablecoins nutzen. Ich habe auch in Vietnam gelebt. Dort können die Leute jetzt Geld billiger und sicherer an ihre Verwandten im Ausland schicken als mit einigen darauf spezialisierten Finanzdienstleistern. Sie können die Bitcoin-Technologie oder Stablecoins nutzen, um Dollar zu senden, und das passiert schon seit vielen Jahren. Viele Leute wissen das nicht, aber ich war dort und habe das gesehen. Sagen Sie das den Leuten, die am Sinn und Zweck von Bitcoin oder Blockchain-Netzwerken zweifeln. Ich bin gespannt, was sie antworten.