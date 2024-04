Der Musikverein Graz setzt auf Verjüngung

Wie gewohnt kommen die Stars nach Graz. Neu aber sind ein Vokalwettbewerb und ein Orchester für Junge.

„Wir wollen Musik für alle bieten – und noch internationaler und vielseitiger werden.“ So kündigte Michael Nemeth, Intendant des Musikvereins Graz, die nächste Saison an. Gleich zu Beginn der Spielzeit – es ist die 210. des Traditionshauses in der steirischen Landeshauptstadt – wird Adam Fischer erneut einem Haydn-Fest vorstehen, dabei bringt er am Pult seines Danish Chamber Orchestras unter anderem das Oratorium „Die Jahreszeiten“ mit Nikola Hillebrand, Mauro Peter und Florian Boesch als Solisten.

Generell bilden die Jahreszeiten das Motto dieser Saison, die auch Festkonzerte zum Jubiläum von Riccardo Muti, Elina Garanča und Oksana Lyniv bietet. Letztere gibt am Pult des in Gründung befindlichen hauseigenen Youth Orchestra Alpe Adria ein Konzert für Jugend und Frieden. Mit dabei auch Mitglieder des Youth Symphony Orchestra of Ukraine sowie Preisträger des neuen Musikverein-Gesangswettbewerbs „Young Voices Alpe Adria“.

Außerdem angekündigt sind Jakub Hrůša mit den Bamberger Symphonikern, Igor Levit, die Wiener Symphoniker unter Patrick Hahn, Rudolf Buchbinder, Daniil Trifonov, Emmanuel Tjeknavorian, Thomas Quasthoff, Günther Groissböck und Rolando Villazón, der einen Belcanto-Abend gibt. Die „Jahreszeiten“, interpretiert im Janoska-Style, bringt das Janoska Ensemble. Anders als gewohnt werden sich auch die „Bilder einer Ausstellung“ mit The Philharmonic Brass und Tugan Sokhiev – mit 16 Blechbläsern und vier Schlagzeugern – anhören. Eine Novität ist auch der erste Vokalwettbewerb für junge Gesangstalente Ende August.