Wiens Säulen-Heiliger

Ein Fachgespräch anlässlich der Restaurierung der Triumphsäulen der Wiener Karlskirche deckte wenig bekannte Details zu dem Kirchenbau auf.

Ständig wird in Wien irgendwo ein Bauwerk restauriert. Die Öffentlichkeit nimmt in der Regel von dieser Erhaltung unseres Kulturerbes erst Notiz, wenn die Gerüste beseitigt sind, das Werk vollendet und das Ergebnis zu sehen ist. Im Fall der beiden Triumphsäulen der Wiener Karlskirche, die gerade restauriert werden, hat das Bundesdenkmalamt (BDA) einen anderen, neuen Weg gewählt. Man konnte am Donnerstag dieser Woche bei einer ganztägigen Fachtagung im Wien-Museum mit Experten verschiedener Disziplinen diskutieren.

Nicht nach dem Abschluss einer Restaurierung soll mit Fachkollegen und der Öffentlichkeit gesprochen werden, sondern es sollen schon während der Arbeit die Restaurierungsstrategien offengelegt werden. Es soll gezeigt werden, wie eine Restaurierung grundsätzlich auf den Weg kommen kann, welche Grundlagen in die Entscheidungen einfließen, verstehbar werden sollen die Entwurfs-, Bau- und Materialgeschichte sowie die Ikonografie und die städtebauliche Situierung des Objekts. Das Interesse an der Veranstaltung war sehr groß. So gut wie alle, die in den vergangenen Jahren wichtige Forschungsergebnisse zur Karlskirche publiziert haben, waren da.

Es ergib sich ja die einmalige Situation, dass im Wien-Museum gerade eine Schau des Architekten der Karlskirche, Johann Bernhard Fischer von Erlach, zu sehen ist, und man gleichzeitig den ausgeführten Kirchenbau vom Museum aus in direkter Nachbarschaft „zum Greifen nah“ vor Augen hat. Durch eine Veranstaltung wie diese kann man – mit den Worten von BDA-Fachdirektorin Petra Weiss – „das Denkmal Karlskirche verstehen“ und sich die Lektüre einiger Regalmeter Literatur zur Karlskirche ersparen. „Saxa loquuntur“, so der Titel eines Vortrags, die Steine sprechen zu uns.