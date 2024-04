Organisator David Kreytenberg am neuen Standort. Auftakt ist am Sonntag, der Vertrag gilt vorerst für drei Monate.

Organisator David Kreytenberg am neuen Standort. Auftakt ist am Sonntag, der Vertrag gilt vorerst für drei Monate. Clemens Fabry

David Kreytenberg gastiert mit seinem Projekt Wild im West neuerdings in Neu Marx. Zunächst sonntags mit seinem größten Zugpferd: dem Flohmarkt.

Der Name ist nicht mehr ganz passend. Eigentlich war das Zielgebiet des Wild im West ja der Westen Wiens. „Jetzt sind wir eigentlich Wild Marx“, scherzt David Kreytenberg. „Aber wir halten am Namen fest, weil wir hoffen, dass wir irgendwann in den 14., 15. oder 16. Bezirk zurückkehren können.“