Spekulative Aktien gibt es in jedem Wirtschaftssektor. Auch in dem der Mobilität mit ihren diversen Trends. Einer von ihnen ist von Anlegern noch nicht ausreichend wahrgenommen worden, meinen Analysten. Und sehen daher für diese Aktie viel Luft nach oben.

Was der Mensch nicht so gut kennt, nennt er gern exotisch. Entsprechend sind es auch manche Wirtschaftsbranchen, weil sie aufgrund des eingeengten Interesses eben nur für eine Minderheit relevant sind. Dabei kann in ihnen durchaus viel Geld kursieren. Und sie können Entwicklungsdynamiken zeigen, die auch an der Börse ihre Spuren hinterlassen.

Die Rede ist heute in unserer Kolumne über spekulative Aktien einmal nicht vom Biotechnologiesektor. Und auch nicht von Goldschürfern oder ähnlichen Exoten. Die Rede ist von einer ganz anderen Branche.