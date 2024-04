Österreichs Geheimdienstaffäre: Spionage in einer Bananenrepublik

Die „Süddeutsche Zeitung“ widmet ein „Thema des Tages“ der Causa BVT: Mit „Liebe Grüße nach Moskau“ wird es in Anspielung auf James Bond angekündigt. (Bild aus einer Bond-Ausstellung in Bochum 2021). PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTTSCHALK via www.imago-images.de