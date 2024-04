Olivia Colman: „Privat fluche ich herum“

Nein, ich mag diese anonymen Beschimpfungen nicht. Ich bin auch nicht in sozialen Medien unterwegs. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann behalt es lieber für dich. Wenn mich etwas aufregt, dann schreibe ich es auf ein Stück Papier. So in der Art: „Oh mein Gott, wie sehr ich das hasse, ich bin total wütend.“ Und sobald ich das losgeworden bin, geht es mir gleich besser. Und dann stecke ich es ins Kaminfeuer. Was ich auch mag, ist ein Wut-Spaziergang. Da wandere ich durch die Landschaft und kriege mich wieder ein. Am wichtigsten sind aber gute Freunde. Denen kann ich die Wahrheit sagen, wenn mich etwas wütend macht. Ich lasse Dampf ab, dann wird gekuschelt und zu guter Letzt ist meine Welt wieder in Ordnung.