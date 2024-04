Song der Woche: Fahr, bis die Sonne aufgeht

Nick Carpenter alias Medium Build war vergangenes Jahr mit Superstar Lewis Capaldi auf Tour. Das neue Album „Country“ erschien am Freitag.

Medium Build: »Stick Around«. Einen Nomaden nennt sich Nick Carpenter. Wuchs auf in Georgia. Fand Gemeinschaft in Alaska. Macht Musik in Nashville, Tennessee, der Hauptstadt des Country. Wie das Genre heißt sein neues Album, aber „Stick Around“ eignet sich höchstens Countryeskes an (wie es Beyoncé tut). Etwa, dass er darüber sinniert, wo die Drinks „strong and cheap“ sind. Wovor flüchtet er, in Rausch und via Highway? Der Name Medium Build legt einen Hang zu übermäßiger Selbstkritik nahe. Wer nennt sich schon „durchschnittlich gebaut“? In seinem süchtig machenden Indie-Lied samt Bläsern findet er jemanden, bei dem er bleiben möchte. Angezogen von „the way you didn’t need no one“. Gerührt, „when you told me I didn‘t have to be someone“. Wird er sesshaft? Schon träumt er davon weiterzufahren, fragt sich: Wie weit komme man, ehe die Sonne aufgeht? Man möchte es ausprobieren, mit offenen Fenstern und den Boxen auf Anschlag.