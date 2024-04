TUI startet mit Kursplus an der Frankfurter Börse

Die Aktien des deutschen Reisekonzerns TUI sind am ersten Handelstag mit der Hauptnotierung mit einem leichten Plus gestartet.

Der Kurs des Reisekonzerns TUI stieg am ersten Handelstag der Hauptnotierung an der Börse Frankfurt Montag Früh um 1,4 Prozent auf 7,73 Euro. Die Rückkehr in den Prime Standard an der größten deutschen Börse sei ein wichtiger Tag für TUI, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel zum traditionellen Läuten der Börsenglocke auf dem Parkett in Frankfurt. Rund zehn Jahre nach dem Wechsel an die Londoner Börse kehrt Europas größter Reisekonzern mit seiner Hauptnotierung nach Deutschland zurück. Im Juni könnte TUI in den Nebenwerteindex MDAX einziehen.

Seit 2014 war das Unternehmen wegen der Fusion mit der britischen TUI Travel zugleich am Londoner Aktienmarkt, an der Börse Hannover und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der Großteil des Aktienhandels hat sich inzwischen nach Deutschland verlagert, deshalb hielt TUI eine Doppelnotierung nicht mehr für sinnvoll. Auch Kostenvorteile und Prestigegewinn sprechen für eine Hauptnotierung an der deutschen Leitbörse.

Hohe Reisenachfrage

An der Londoner Börse war das Papier seit dem Höchststand von 54 Pfund (aktuell 63 Euro) im Reiseboomjahr 2018 überwiegend auf Talfahrt. Das spiegelt nach Ansicht des TUI-Managements nicht die guten Geschäftsaussichten angesichts ungebrochen hoher Reisenachfrage wider. Von der Coronakrise, die der Konzern auch dank Staatshilfe überstand, hat sich TUI vollständig erholt.

Im Gesamtjahr erwartet der Reiseveranstalter mindestens so viele Kunden wie vor der Coronapandemie 2019, als gut 20 Millionen Menschen mit TUI Urlaub machten. Der Umsatz soll mindestens um 10 Prozent auf etwa 23 Mrd. Euro zulegen, das bereinigte Betriebsergebnis sogar um mindestens 25 Prozent auf gut 1,2 Mrd. Euro. Er sei sicher, diese Ziele zu erreichen, erklärte Ebel. (APA/Reuters)