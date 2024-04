Arye Shalicar: In einem Krieg, in dem man einer großen Terrororganisation gegenübersteht, die ein ganzes Gebiet seit 17 Jahren ober- und unterirdisch kontrolliert hat, muss man Geduld haben. Die irakische Armee hat mit Luftunterstützung der USA den IS in Mossul 2016/2017 ein Jahr lang bekämpft. Das waren 4000 bis 5000 IS-Kämpfer. Im Gazastreifen reden wir von Zehntausenden Kämpfern der Hamas und des Islamischen Jihad plus Verwaltung.