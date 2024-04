58.000 Schüler testen beim Biber der Informatik ihr logisches Denken

Der Biber der Informatik, organisiert von der Österreichischen Computergesellschaft, erfreute sich auch in der aktuellen Ausgabe großer Beliebtheit. Von den 58.000 Teilnehmern konnten 216 Schüler sogar die volle Punktzahl erreichen.

Die Österreichische Computergesellschaft hat sich der Aufgabe verschrieben, Kinder für die Welt der Programmierung zu begeistern. Dabei braucht es keinen leistungsstarken Rechner, denn „digitale Bildung ist ein absoluter Schlüsselfaktor für die Zukunft, neben Lesen, Schreiben und Rechnen“, sagte OCG-Präsident Wilfried Seyruck. Im Mai 2023 hat Thomas Mück die Leitung übernommen und an der Einstellung hat nichts geändert. Mit dem Biber der Informatik sind Kinder und Jugendliche aufgerufen, am Wettbewerb teilzunehmen. 58.000 sind dem Aufruf gefolgt. Am Montag wurden die Besten an der TU Wien von der Informatik-Dekanin Prof. Gerti Kappel herzlich willkommen geheißen.

OCG Präsident Thomas Mück eröffnete die Veranstaltung: „Ich freue mich über den großen Erfolg unseres Schulwettbewerbes. Die enorme Steigerung der Teilnahmerzahlen um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigt aber auch deutlich die Notwendigkeit einer stärkeren Verankerung des Lernfachs Informatik im Schulplan. Für eine erfolgreiche Zukunft unserer Jugend ist informatische Bildung besonders wichtig. Darum setzt sich die OCG aktiv für die Etablierung von Informatik als Maturafach ein.“

216 Schüler wurden im Kuppelsaal der TU Wien besonders ausgezeichnet: sie schafften die volle Punktzahl. Mehr als 380 Schulen beteiligten sich am Wettbewerb. Per Videobotschaft gratulierte auch Bildungsminister Martin Polaschek den Teilnehmern: „Der Biber der Informatik ist eine großartige Möglichkeit informatisches Denken zu trainieren, Problemlösungskompetenz wird dabei ebenso gefördert wie logisches, algorithmisches Denken und Kreativität“.

Der „Vater“ des Biber der Informatik in Österreich, Prof. Gerald Futschek (TU Wien), und OCG Generalsekretär Ronald Bieber überreichten die Urkunden: „Wir wollen mit diesem Einstiegswettbewerb Freude und Interesse an der Informatik schon bei Kindern und Jugendlichen wecken. Denn damit kann die Basis für eine spätere Karriere im heute so wichtigen Informatikbereich geschaffen werden“, so Futschek.

Widersprüche entlarven, Codes erkennen

„Dass jedes Jahr mehr und mehr Schülerinnen und Schüler beim OCG-Wettbewerb Biber der Informatik mitmachen, zeigt, dass die Informatik in Österreichs Schulen angekommen ist. Unseren heutigen Siegerinnen und Siegern gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen auch in Zukunft viel Spaß beim informatischen Lernen“, freute sich OCG Generalsekretär Ronald Bieber.

Codes entschlüsseln, Muster erkennen, Vorhersagen treffen, logische Widersprüche entlarven – all das und mehr sind Aufgaben, die die Teilnehmer*innen beim „Biber der Informatik“ Wettbewerb lösen sollen. Wer logische Prinzipien durchschaut, hat den Einstieg ins informatische Denken geschafft.

Der Biber der Informatik ist heute der erfolgreichste Einstiegswettbewerb im Bereich Informatik weltweit. Er findet jedes Jahr im November in zahlreichen Schulen rund um den Erdball statt. 2022 verzeichnete der 2004 in Litauen erfundene Wettbewerb rund 3,3 Millionen Teilnehmer.

Auf der Webseite der OCG können alle – unabhängig vom eigenen Alter – sich selbst testen.

>>> OCG Biber Aufgaben