Am Ende entscheiden die Wähler, und diese Entscheidung wird erst an der Wahlurne gefällt. So wie ich die aktuellen Umfragedaten lese, wird es nach der Europawahl zwei Möglichkeiten geben, eine Mehrheit im Europaparlament herzustellen: Entweder im Rahmen der bürgerlich-prodemokratischen Parteien...