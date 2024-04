Bewegung auf dem Motorrad

Sportlich und sicher: Wer auf dem Motorrad versiert ist, erlernt beim „Ride it up“-Hallentraining in kurzer Zeit die Technik des Hanging-off.

Sportlich und sicher: Wer auf dem Motorrad versiert ist, erlernt beim „Ride it up“-Hallentraining in kurzer Zeit die Technik des Hanging-off. Juergen Skarwan

Der sportliche Aspekt steht nicht für alle Biker im Vordergrund. Doch mit richtiger Fahrtechnik lassen sich Stürze vermeiden. Wir absolvierten das Training beim Profi – mit zehn PS und in der Halle.

Motorsport – ein Begriff, den man für widersprüchlich halten kann. Immerhin dient ein Motor ja meist zur Vermeidung körperlicher Anstrengung.

Außer, es geht um den Wettkampf, da ist dann eben von Sport die Rede (über den Schachsport reden wir ein andermal). Die Motorik ist im engen Rennwagencockpit zwar sehr eingeschränkt, doch die Bewältigung langanhaltend hoher Stresslevel und das Widerstehen von Fliehkräften, die in Kurven bis zu fünf g betragen können (bei Crashes in die Reifenstapel wurden auch schon neun g gemessen), erfordern Athletik und Topkondition. Ayrton Senna gilt als der Pilot, der mit seinem Beispiel das ernsthafte Fitnesstraining in der Formel 1 eingeführt hat.