Warum der Ölpreis so stark gestiegen ist

Öl ist ein gutes Stück teurer als noch zu Jahresbeginn. Welche Rolle der Iran dabei spielt und was China und die USA mit dem Preisauftrieb zu tun haben.

Wien. Dem einen oder anderen Autofahrer wird es vermutlich bereits aufgefallen sein. Sprit ist in den vergangenen Wochen empfindlich teurer geworden. Kein Wunder, denn auch der Ölpreis hat sich seit Jahresbeginn deutlich nach oben bewegt. Die für Europa maßgebliche Sorte Brent verteuerte sich seit Jahresbeginn bis zum Ende der Vorwoche um rund 18 Prozent, also um fast ein Fünftel. Mit rund 91 Dollar pro Fass kostete Öl so viel wie seit dem Herbst des Vorjahres nicht mehr, als der Terrorangriff der Hamas auf Israel stattfand. Und auch diese Woche ist noch keine deutliche Erholung in Sicht, Brent scheint sich in etwa bei rund 90 Dollar einzupendeln.

Doch was sind die Gründe für den starken Ölpreisanstieg?