Heuriger Zimmermann sperrt zu

Mit Ende Juni muss der Betrieb einem Wohnhausprojekt Platz machen. Martin Zimmermann will aber schon im August an einem neuen Standort eröffnen.

Der Döblinger Heurige Zimmermann schließt mit Ende Juni, allerdings nur für kurze Zeit. Der Mietvertrag des Lokals in der Armbrustergasse 5 läuft aus. Heurigenbetreiber Martin Zimmermann will aber noch im August an einem neuen Standort in der Umgebung eröffnen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Wo genau, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Am alten Standort sollen Wohnungen gebaut werden, allerdings darf dank Flächenwidmung weder höher gebaut werden, noch die Straßenfront verändert werden. (red.)