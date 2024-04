Mehr offene Lehrstellen als Junge, die Lehrstellen suchen

Imago / Thomas Koehler/photothek.net Via Www.imago-images.de

Auch im Jahr 2024 werde ein deutlicher Lehrstellenüberhang bestehen, sagt eine aktuelle Analyse des Instituts Synthesis für das Arbeitsmarktservice (AMS).

2021 gab es in Österreich erstmals mehr offene Lehrstellen als Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten. Ein Grund war Corona. Nun geht der Trend in eine andere Richtung.

Rund 40 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs gehen in die Lehre. Die Zahl ist über die Jahrzehnte etwas zurückgegangen, wenn auch nicht stark: Ein Höchstwert an Lehranfängern wurde in Österreich 1980 und 1990 verzeichnet, mit je gut 47 Prozent.

Die Coronakrise brachte auf dem Lehrstellenmarkt einiges durcheinander. Im Jahr 2020 führten die wirtschaftlichen Auswirkungen – Schließungen, wirtschaftliche Einbußen – zu einem deutlichen Überhang an Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchten. Dann drehte der „Markt“.